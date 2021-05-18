Врач рассказала о способах пережить жару

https://static.news.ru/photo/ba43388c-b84c-11eb-9b3d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жара может стать настоящим испытанием для россиян, особенно страдающих от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. О том, как пережить такую погоду, рассказала кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова, сообщает телеканал «Звезда».

Она отметила , что важно поберечься в особенно жаркие часы: с 12:00 до 16:00.

Нужно исключить своё пребывание на солнце. С собой обязательно должна быть бутылочка с водой. Если вы почувствовали, что колит где-то, болит где-то, присядьте и попросите помощи у кого-то, у прохожих, чтобы, например, позвонили вашему врачу или вызвали скорую. Ни в коем случае нельзя продолжать действия, которые вы выполняли, — подчеркнула Добрецова.

Она добавила, что следует отказаться от спиртного, отдав предпочтение фруктам и овощам. Пожилым людям лучше избегать похода по магазинам и поездок в душном транспорте. Одежда в жаркую погоду должна быть свободной и лёгкой. Спастись от жары также помогает прохладный душ, который можно принимать утром и вечером, отметила педиатр.

Ранее стало известно, что необходим щадящий режим пребывания на жаре и снижение физической активности. Об этом рассказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он порекомендовал россиянам планировать свои дела на утро или вечер, а на пике дня не выходить на улицу. При этом условия пребывания в помещении должны быть комфортными.