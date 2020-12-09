Врач рассказала о способах избежать зимней болезни

https://static.news.ru/photo/8e348986-3a88-11eb-a89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поражения глаз ультрафиолетовыми лучами из-за яркого отражения света от снега или льда, именуемого также снежной болезнью, можно избежать, если носить солнцезащитные очки, заявила доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

Она отметила, что риск поражения глаз ярким светом сохраняется зимой даже в пасмурную погоду. Если на улице лежит много снега, то глазам бывает больно, заметила она.

Есть даже заболевание — снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции, — рассказала Лещенко в интервью радио Sputnik.

По её словам, россиянам следует носить солнцезащитные очки зимой так же часто, как и летом. Яркое солнце вредит женщинам, так как провоцирует появление морщин вокруг глаз из-за того, что постоянно приходится щуриться, напомнила она. Однако последствия отсутствия защиты от света зимой могут быть и гораздо серьёзнее.

Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть и фотокератит, то есть снежная болезнь, — сказал врач.

Как сообщал NEWS.ru ранее, доктор медицинских наук Татьяна Шилова опровергла пользу популярного средства для улучшения зрения — перфорационных очков. По её словам, это миф, основанный на кратковременном эффекте диафрагмы.