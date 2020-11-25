Врач опровергла пользу популярного средства для улучшения зрения

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Польза перфорационных очков для улучшения зрения — это миф, основанный на кратковременном эффекте диафрагмы, сообщила врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Это ложный миф, что ношение очков с дырочками является тренажёром для глаз. Действительно, если вы наденете их, то можете увидеть некоторые объекты получше, и связано это с уменьшением эффекта светорассеяния на сетчатку глаз. Если мы смотрим через узкую щель или отверстие, возникает эффект диафрагмы — дополнительные круги светорассеяния, которые возникают при плохом зрении, уменьшаются, — пояснила телеканалу «Звезда» Шилова.

Она добавила, что позиционирование таких очков как тренажёров для глаз, способных улучшить зрение, — всего лишь маркетинговый ход.

Офтальмологи категорически против них и считают недобросовестной рекламой, — подчеркнула специалист.

Как писал NEWS.ru, в условиях повышенного стресса для глаз особенно важно обеспечить школьнику на удалёнке комфортные условия. За столом у ребёнка лучше создать несколько источников света: один сверху, а другой — слева или справа. Местоположение второй лампы определяется в зависимости от того, какой рукой пишет школьник — важно, чтобы тень от неё не попадала на текст. Такую рекомендацию дал доктор медицинских наук, член Европейской ассоциации детских офтальмологов Игорь Азнаурян. Из технических средств для дистанционного обучения стоит остановить свой выбор на компьютере, а не на телефоне или планшете — у них меньше диагональ экрана. Это поможет ребёнку не так сильно напрягать зрение и держаться на необходимом расстоянии от монитора. При среднем размере шрифта оно должно составлять около 30–40 сантиметров, пояснил Азнаурян.