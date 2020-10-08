Эксперт спрогнозировал падение зрения у половины школьников на удалёнке

Темпы заболеваемости коронавирусом растут в Москве и других регионах России. На этом фоне столичных школьников решили отправить на каникулы с 5 по 18 октября. Чуть позже замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что учеников переведут на дистанционное обучение. Вскоре такую информацию он опроверг, однако многие родители уже готовятся к занятиям детей из дома. Один из основных минусов такой формы учёбы — необходимость проводить слишком много времени за компьютером. О том, как обезопасить ребёнка от потери зрения на удалёнке, выяснял NEWS.ru.

В условиях повышенного стресса для глаз особенно важно обеспечить чаду комфортные условия для выполнения домашних заданий. За столом у ребёнка лучше создать несколько источников света — один сверху, а другой — слева или справа. Местоположение второй лампы определяется в зависимости от того, какой рукой пишет школьник — важно, чтобы тень от неё не попадала на текст. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дал доктор медицинских наук, член Европейской ассоциации детских офтальмологов Игорь Азнаурян.

Из технических средств для дистанционного обучения стоит остановить свой выбор на компьютере, а не на телефоне или планшете — у них меньше диагональ экрана. Это поможет ребёнку не так сильно напрягать зрение и держаться на необходимом расстоянии от монитора. При среднем размере шрифта оно должно составлять около 30-40 сантиметров, пояснил Азнаурян.

Специалист также рекомендовал родителям следить за тем, чтобы ребёнок не занимался в положении лёжа. Последнее не только вредит зрению из-за невозможности контролировать расстояние между глазами и текстом, но и негативно сказывается на образовательном процессе.

Во время возможной повторной удалёнки зрение, по мнению специалиста, может упасть у 50% школьников. Столкнётся ребёнок с такой проблемой или нет, в основном зависит от наследственности.

Если у родителей есть проблемы с этой составляющей здоровья, стоит обратить особое внимание на то, как много времени ребёнок проводит за компьютером и насколько близко он подносит гаджеты к глазам. В противном случае, зрение у него может упасть даже за один-два месяца частого и длительного использования компьютера. Игорь Азнаурян офтальмохирург и главный врач центров охраны зрения детей и подростков офтальмохирург и главный врач центров охраны зрения детей и подростков

Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press

Поддержать зрение школьника на карантине поможет правильно подобранный рацион питания. Для ребёнка наиболее важно получать из продуктов витамин А и бета-каротин (из него печень производит витамин А). Первый содержится в продуктах животного происхождения — таких как печень курицы и трески, красная икра, яичный желток и сливочное масло. Второй — в растительных продуктах. В частности, в морковке, абрикосах, тыкве, шиповнике и красном перце. Их употребление позволит поддержать сумеречное зрение ребёнка и снизить риск возникновения светобоязни и сухости глаз. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Не менее важен для пребывающего на дистанционном обучении школьника витамин Е, который способствует усвоению как раз витамина А. Он содержится в растительных маслах. Однако речь идёт не о жареной и жирной пище, отмечает специалист. Чтобы обеспечить организм ребёнка необходимым количеством витамина Е, достаточно раз в день готовить ему салат из свежих овощей с добавлением одной чайной ложки растительного нерафинированного масла.

Вместе с тем, формирует и поддерживает зрение ребёнка витамин D, отметила Дианова. Его можно получить из продуктов животного происхождения или правильно подобранных биодобавок. Однако перед их приёмом следует убедиться, что у чада нет заболеваний почек, печени, кишечника и желчного пузыря. Всё дело в том, что у ребёнка, который с ними столкнулся, может быть ярко выраженный дефицит витамина D. В таком случае ему сначала потребуется лечение, а уже потом подбор схемы терапии недостатка микроэлементов. Как добавил диетолог, «солнечный» витамин также влияет на обмен кальция в организме, развитие костного аппарата и рост.

Для поддержания зрения во время удалёнки ребёнку также необходим витамин С — он улучшает проницаемость сосудов и его норму можно пополнить, съедая один апельсин в день. Не стоит забывать и про витамины группы В, отмечает Дианова.

Зрительные нервы являются составляющими черепно-мозговых. Поэтому особенно важно, насколько быстро и качественно в них будут передаваться импульсы. На это как раз и оказывает влияние витамин В. Поскольку он является водорастворимым, его запасов в организме обычно очень мало. Поддерживать необходимое содержание витамина В в организме поможет цельнозерновой и черный хлеб, гречка, макароны твёрдых сортов, овсянка, пшено, овёс, перловка и полба. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Для обеспечения полноценного рациона ребёнку необходимо ежедневное разнообразие продуктов, отмечает Дианова. По этой причине специалист не рекомендует родителям готовить много еды на несколько дней.