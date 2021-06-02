Врач рассказал о связи между подёргиванием глаза и раком

https://static.news.ru/photo/fd91533a-c427-11eb-bd06-96000091f725_660.jpg Фото: Mara Brandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-невролог Александр Евдокимов заявил, что нервный тик может быть признаком онкологического заболевания. При этом возможной причиной непроизвольного подёргивания верхнего или нижнего века являются проблемы центральной и периферической нервных систем, сообщает Пятый канал.

Это могут быть поражения лицевого нерва, энцефалиты, менингиты как последствие, онкологические заболевания головного мозга и другие серьёзные причины, — подчеркнул невролог.

Он уточнил, что при подобных состояниях нервный тик длится долго.

Они могут два, три, четыре месяца длиться. Если у вас тики более двух месяцев длятся — это повод показаться неврологу, чтобы провести обследование и, если потребуется, назначить лечение, — считает Евдокимов.

Врач добавил, что порой подёргивание глаза начинается из-за перенапряжения, стресса, переработки, частого использования гаджетов, а также высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. Он посоветовал людям с такими признаками посетить остеопата или массажиста.

Ранее стало известно, что кандидат медицинских наук, онкодерматолог Наталия Гайдаш предупредила о смертельной опасности веснушек. По её словам, под их видом может скрываться онкологическое заболевание. Специалист пояснила, что веснушки возникают от воздействия ультрафиолета на кожу у людей до 25 лет. Обычно скопления пигмента на коже проявляются в весенний период в зависимости от фототипа.