Врач рассказал о безопасном загаре

https://static.news.ru/photo/75c1e46a-cf1c-11eb-b487-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солнечные ванны продолжительностью 15–20 минут вполне достаточны для взрослого человека, чтобы укрепить здоровье. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает РИА Новости.

Солнце способствует выработке важного для организма витамина D. Поэтому бывать на солнце полезно. Главное — не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть. <...> Начинать следует с пяти минут. Если вы отдыхаете на море, то обязательно остальное время проводите под тентом, — отметил специалист.

Он добавил, что на открытом солнце лучше находиться утром и вечером, а не в самые жаркие часы дня. При этом для прогулок следует выбирать лёгкую светлую одежду, не забывать про летние головные уборы.

Ранее стало известно, что солнечный ожог приносит человеку не только покраснение кожи, портящее внешний вид, но и нестерпимый зуд. Издание «Ридус» назвало пять способов, как эффективно избавиться от дискомфорта после загара. В первую очередь при солнечном ожоге важно как можно быстрее охладить обгоревшую кожу.