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Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков рассказал, как распознать отрыв тромба, и что нужно сделать в первую очередь. Об этом сообщила газета «Известия».

Если вы видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены — сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, чтобы узнать, нет ли тромба. Даже в самых тяжёлых случаях ставится кава-фильтр, который препятствует прохождению тромба, - привела слова врача газета.

Он добавил, что отрыв тромба чаще происходит у женщин, страдающих варикозным расширением вен и у мужчин с мерцательной аритмией. Также причиной может стать генетическое заболевание крови. Кроме того, Юрий Беленков отметил, что больше всего формированию тромбов подвержены женщины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что изменение цвета кожи может указать на формирование тромба в сосудах. Когда образуется тромб, кожа приобретает голубоватый и красноватый оттенок. Также руки и ноги начинают отекать, может появится боль, которая похожа на судороги.