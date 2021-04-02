Врач предрёк РФ избавление от коронавируса через «пару-тройку» месяцев

https://static.news.ru/photo/76610bf6-944f-11eb-87f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России осталась совсем недолго до того момента, когда коллективный иммунитет от коронавируса сформируется на достаточном для спасения от эпидемии уровне. Соответствующее заявление сделал глава клиники «Инвитро» врач Александр Островский. Его слова приводит РИА Новости.

На достижение необходимо процентного показателя медик отвёл «пару-тройку месяцев». Тем не менее, он уточнил, что процесс в нашей стране идёт слишком медленно. В ином же случае, прояви россияне большую сознательность, справиться с пандемией можно было бы гораздо быстрее.

Островский заметил, что вакцинацию можно сделать более популярной среди населения страны. Он отметил , что для этого нужно снять с клиник юридические ограничения, которые в текущих условиях уже устарели и только замедляют процесс.

Согласно установленному стандарту, медицинские клиники сперва должны получить соответствующую лицен0ию на вакцинацию. Кроме того, они должны выделить под это отдельной кабинет и отдельного врача, что в текущих условиях не всегда возможно.

Ранее NEWS.ru писал, что все желающие граждане России смогут до июня привиться отечественным препаратом от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.