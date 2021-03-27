Врач предложил лечить коронавирус пиявками

https://static.news.ru/photo/71105fbe-9010-11eb-be29-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Врач-трансфузиолог Андрей Звонков предложил применять в лечении коронавируса пиявок. По его словам, гирудотерапия не имеет противопоказаний при лечении пациентов с COVID-19.

Медик заметил, что при коронавирусной инфекции назначаются антикоагулянты. А это как раз то, чего в избытке в медицинских пиявках.

Гирудин — это вещество-антикоагулянт, содержащееся в слюне медицинских пиявок. Поэтому противопоказаний для гирудотерапии в профилактике или лечении коронавируса явно нет, — приводит слова врача радио Sputnik.

Но перед назначением такого лечения необходимо определить уровень свёртываемости крови у пациента, чтобы в ней не было переизбытка гирудина. Первым признаком того, что гирудина слишком много — это спонтанное появление гематом на теле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет Госдумы по охране здоровья намерен предложить Министерству здравоохранения использовать методы альтернативной медицины для профилактики COVID-19, а также реабилитации больных, переболевших им, и лечения пациентов с коронавирусом, которые болеют в лёгкой форме. В качестве средств народной медицины члены комитета предложили использовать различные биологически активные добавки (БАД): куркуму, пихту, фенхель, чеснок, черный перец, асафетиду, пажитник, имбирь, лимон, эвкалипт, масло чайного дерева и сосны, лаванду, мёд, корицу, настойку прополиса, кориандр, а также лечение пиявками.