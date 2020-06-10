Комитет ГД предлагает применять при лечении COVID куркуму, пихту и пиявок

https://static.news.ru/photo/ad884d98-ab83-11ea-aefd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ajale /pixabay.com

Комитет Госдумы по охране здоровья намерен предложить Министерству здравоохранения использовать методы альтернативной медицины для профилактики COVID-19, а также реабилитации больных, переболевших им и лечения пациентов с коронавирусом, которые болеют в лёгкой форме.

Как показал опыт других стран — Китай, Индия, Корея, Япония — они широко применяют методы традиционной народной медицины в борьбе с COVID. Этот опыт нам очень важен для профилактики, реабилитации, лечения лёгких форм COVID-19. <...> Мы эти рекомендации направляем в Минздрав, чтобы они рассмотрели и то, что считают нужным, предприняли. <...> Я надеюсь, что в начале той недели мы уже направим, — привели слова первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова РИА Новости.

В качестве средств народной медицины члены комитета предложили использовать различные биологически активные добавки (БАД): куркуму, пихту, фенхель, чеснок, черный перец, асафетиду, пажитник, имбирь, лимон, эвкалипт, масло чайного дерева и сосны, лаванду, мёд, корицу, настойку прополиса, кориандр, а также лечение пиявками. Авторы документы подчеркнули, что эти средства — недорогие и безопасные.

Есть проблемы общего характера. Дело в том, что статья 50 («Народная медицина») в «Основах охраны здоровья» очень узкая и не вмещает даже применения лекарственных средств природного происхождения, которые зарегистрированы в установленном порядке. Их сложно применять, так как их нет в клинических и методических рекомендациях и так далее. Поэтому это очень актуальный вопрос, — отметил Федот Тумусов.

Как писал NEWS.ru ранее, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рекомендовал в качестве профилактики коронавирусной инфекции употреблять лук, чеснок, редис, редьку, капусту, имбирь, куркуму, а также ягоды смородины, черники, клюквы, малины.