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15 июня 2026 в 16:38

Добавил имбирь не в чай, а в варенье — получил невероятный десерт, который готовлю каждый год

Фото: D-NEWS.ru
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Обычное варенье — скучно. Абрикосовое с имбирем — это искра. Пряное, чуть острое, цвета янтаря. Идеально к чаю в дождливый вечер.

Ингредиенты

Абрикосы — 1 кг, сахар-песок — 750 г, имбирь — 7 г.

Как готовлю

Сначала мою абрикосы, режу пополам, убираю косточки. Крупные плоды режу на четвертинки. Засыпаю их сахаром, аккуратно перемешиваю и оставляю на ночь в холодильнике. Тем временем на среднем огне довожу массу до кипения, помешивая, чтобы сахар разошелся. Снимаю пену.

Варю 15–20 минут на тихом огне до размягчения абрикосов. Полностью остужаю. Теперь надо натереть имбирь на мелкой терке и добавить его в уже остывшее варенье. Затем снова варю 10–15 минут на среднем огне, пока масса не загустеет и не появится пряный аромат.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Скептически относился к имбирю в варенье — думал, будет резко и перебьет абрикос. Но нет, этот дерзкий корень, добавленный в самом конце, дал искру! Варенье получилось янтарным, густым, с легкой остротой на послевкусии. Советую подавать к жирным сырам — баланс вкусов бомбический.

Проверено редакцией
Общество
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имбирь
варенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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