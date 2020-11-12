Врач назвала простые способы укрепления иммунитета осенью и зимой

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Терапевт Лариса Алексеева дала советы по укреплению иммунитета в осенний и зимний период.

По её словам, важно создавать впечатление, что в помещении всегда солнечно. Для этого не стоит экономить на искусственном освящении. Настроение хорошо поднимают жёлтые и оранжевые цвета. Немаловажное влияние на настроение оказывают запахи: рекомендуется положить в вазу мандарины, апельсины и лимоны. Лучше отказаться от вещей чёрного и серого цвета, заменив их на цветные, отметила Алексеева.

Одежду подбирать яркую, это придаст настроение. Будет вырабатываться серотонин — гормон радости. Можно позволить себе чёрный шоколад, банан и кофе — утром прекрасно тонизирует настроение, — цитирует доктора «Говорит Москва».

Также для поднятия настроения можно ходить в солярий, конечно, при отсутствии онкологических заболеваний или иных противопоказаний.

Многим людям не хватает осенью витаминов группы D и С. Также для организма важны витамины группы B: В6 и В12, которые влияют на укрепление нервной системы. Медик подчеркнула, что приём витамина D3 должен назначать врач после сдачи анализов.

Как писал NEWS.ru, нехватку витаминов в организме можно выявить по внешнему виду человека. Если у него бледная кожа, склонная к различного рода высыпаниям, к тому же отличающаяся сухостью, то следует насторожиться, заявила врач-иммунолог Анна Шуляева.

Ранее диетолог Светлана Незванова рассказала, что зимой нужно увеличить потребление продуктов богатых витаминами групп А, С и D.