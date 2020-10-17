Диетолог назвала три витамина, необходимых зимой

https://static.news.ru/photo/ddd4ac04-10b3-11eb-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, какие витамины стоит россиянам включить в свой рацион на зиму.

Врач считает, что зимой не все жирные продукты идут во вред. В качестве примера она назвала рыбу, в которой много витаминов D и А.

Витамин D — жирорастворимый витамин, он содержится в продуктах, в которых есть жир, — цитирует Незванову РЕН ТВ.

Она добавила, что этого витамина много в сливочном и топлёном масле. Кроме того, стоит увеличить потребление продуктов, в которых содержатся витамины группы С. Они помогут лучше подготовить организм к вирусным заболеваниям.

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Сергей Малоземов связал увеличение числа заражённых COVID-19 с недостатком витамина D у россиян. Эксперт заверил, что осенью солнечная активность снижается и поэтому жители нашей страны недополучают этот витамин. Впоследствии данный фактор пагубно сказывается на состоянии иммунитета.