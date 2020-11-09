Иммунолог рассказала о признаках нехватки витаминов в организме

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Врач-иммунолог Анна Шуляева поделилась советами, как можно выявить нехватку витаминов в организме.

Она отмечает, что о признаках гиповитаминоза может говорить в первую очередь внешний вид человека.

Если у него бледная кожа, которая к тому же склонна к различным высыпаниям, отличается сухостью, стоит насторожиться, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Также о нехватке витаминов свидетельствует сухость и ломкость волос и ногтей, добавила иммунолог.

Среди других симптомов гиповитаминоза — появление общей слабости и апатии. При нехватке витаминов человек часто чувствует себя вялым, уставшим, и ему сложно утром встать с кровати.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению экспертов, сухой воздух в квартирах и домах из-за работающего отопления и обогревателей может способствовать снижению защиты организма от коронавируса. Также дышащие сухим воздухом люди более склонны к сонливости и переутомлениям.

В свою очередь Роспотребнадзор предложил пользователям социальных сетей, желающим скорректировать свой рацион, вести специальный дневник питания во «ВКонтакте». Приложение в соцсети позволяет следить за количеством и качеством еды в зависимости от цели, которую ставит себе человек: снизить вес, набрать мышечную массу, поддерживать форму, а также позволяет следить за курением и приёмом витаминов.