Врач назвал продукты, которые запрещено употреблять после болезни

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Чтобы избежать нежелательных негативных последствий после болезни и приёма антибиотиков, необходимо исключить из употребления грейпфрут, алкоголь, дрожжи и сахар. Об этом сообщила врач-нутрициолог Анна Ивашкевич.

По словам эксперта, некоторые лекарственные препараты могут нарушить микрофлору кишечника.

Данные продукты, во-первых, препятствуют правильному усвоению антибиотиков, а также могут спровоцировать тошноту, боли в животе и даже нарушение сердечного ритма, — цитируют «Аргументы и факты» врача.

Она напомнила, что само по себе лечение антибиотиками может привести к кандидозу, а употребление сладостей и мучных изделий способно усилить болезнь.

Богатая же пробиотиками пища, напротив, поможет улучшить пищеварение и свести к минимуму риск побочных эффектов. Лучшим среди таких продуктов диетолог назвала квашеную капусту. Кроме того, полезно есть шпинат, артишоки, цельнозерновые крупы, фрукты и овощи, брюссельскую капусту, ягоды облепихи, петрушку, а также пить натуральные йогурты и кефир.

Ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут нанести вред печени. В первую очередь, для здоровья органа не рекомендуется употребление водки. Эксперт подчеркнул, что цирроз печени можно не только «напить», но и «наесть». По его словам, сладкие булочки, пельмени, котлеты, колбаса — всё это ведёт к жировой инфильтрации печени и неалкогольному стеатогепатозу. Врач напомнил, что каждый год от гепатитов B и C умирают около 1,2 миллиона человек. Мясников призвал россиян делать прививку от гепатита B. Врач подчеркнул, что гепатит C сейчас можно вылечить. Он предостерёг от переедания и добавил, что печёночная недостаточность вызывает очень долгую и мучительную смерть, когда пациенты страдают от тяжёлого кровотечения и потеют кровью, писал NEWS.ru.