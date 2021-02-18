Врач назвал продукты, которые могут заблокировать кишечник

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Чрезмерное потребление фруктов и овощей без тщательного пережёвывания может привести к кишечной непроходимости. Также этому риску подвержены любители беляшей и хинкали, рассказал врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Беляши, чебуреки — там жареное мягкое тесто, или хинкали, там варёное тесто. Этим заблокировать кишечник можно и здоровому человеку, так что потребуется операция. Также это могут быть жёсткие фрукты: например, яблоки или груши с жёсткой коркой. И если глотать их, не прожевав достаточно тщательно, то можно заблокировать кишечник. В больницу вас могут отправить и апельсины: там тоже жёсткая клетчатка, и съедать их слишком много опасно, — рассказал в эфире «Радио 1» Парамонов.

По словам врача, кишечная непроходимость чаще встречается у тех, кому делали какие-то операции на животе. При этом врач подчеркнул, что полный отказ от жёсткой клетчатки также чреват хроническими болезнями ЖКТ. В идеале в ежедневном рационе должны присутствовать пять «интенсивно прожёванных фруктов».

Парамонов также сообщил, что в желудке человека могут сформироваться камни — безоары. И главный их источник — хурма. Если регулярно потреблять недозревшую и непрожёванную хурму, её волокна могут накапливаться в желудке, кальцинироваться и превращаться камни. Второй причиной возникновения безоаров являются волосы. Нервные люди, особенно подростки, часто кусают кончики своих волос, из которых потом формируются камни.

Как писал NEWS.ru, москвичка съела полтора килограмма хурмы и едва не умерла от разрыва кишечника. Её пришлось оперировать. 45-летняя жительница столицы очень любит хурму. Она съела сразу полтора килограмма и оказалась на грани жизни и смерти. Из-за фруктов её кишечник раздулся в несколько раз и её пришлось срочно госпитализировать. Ситуация была критичной: стоило подождать с операцией пару дней, произошёл бы разрыв кишок. Во время операции хирурги установили, что диаметр кишечника в отдельных частях увеличился до 24 см, притом что нормой считаются 3–6 см. Причина — в вяжущих свойствах фрукта. Мякоть этого плода в животе становится подобна клею, она обволакивает остальную пищу и может вызывать непроходимость. В итоге всё, что несчастная ела в последующие несколько дней, накапливалось в кишечнике.