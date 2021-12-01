Врач назвал фактор, повышающий уровень холестерина

Британский врач Тимоти Легг заявил, что стресс может привести к избытку «опасного» холестерина. По его словам, из-за стресса в организме запускаются сложные химические процессы, сообщает Daily Express.

Легг отметил , что в ситуации, когда человек нервничает, в теле выделяется гормон кортизол и адреналин. Это в свою очередь провоцирует выделение жиров триглицеридов, являющихся главным источником энергии организма. Однако их переизбыток способствует формированию «вредного» холестерина.

Бороться с волнением, по мнению врача, помогают занятия спортом, благодаря этому освобождаются серотонин и дофамин. Также следует отдавать предпочтение здоровому питанию. Понизить уровень беспокойства поможет включение в рацион таких продуктов, как бананы, брокколи, шпинат, авокадо и тёмный шоколад.

Ранее стало известно, что симптомом многократно повышенного уровня холестерина в крови может стать появление тёмных полос под ногтями. К такому выводу пришли эксперты Американской дерматологической ассоциации, которые выяснили, что полосы могут появляться на руках и на ногах из-за того, что мелкие кровеносные сосуды повреждаются и лопаются, оставляя «кровяные пятнышки», видные сквозь ноготь.