Врач назвал фактор, повышающий уровень холестерина

Врач назвал фактор, повышающий уровень холестеринаDaily Express: стресс способен повысить уровень холестерина в крови
Британский врач Тимоти Легг заявил, что стресс может привести к избытку «опасного» холестерина. По его словам, из-за стресса в организме запускаются сложные химические процессы, сообщает Daily Express.
Легг
Бороться с волнением, по мнению врача, помогают занятия спортом, благодаря этому освобождаются серотонин и дофамин. Также следует отдавать предпочтение здоровому питанию. Понизить уровень беспокойства поможет включение в рацион таких продуктов, как бананы, брокколи, шпинат, авокадо и тёмный шоколад.
Ранее стало известно, что симптомом многократно повышенного уровня холестерина в крови может стать появление тёмных полос под ногтями. К такому выводу пришли эксперты Американской дерматологической ассоциации, которые выяснили, что полосы могут появляться на руках и на ногах из-за того, что мелкие кровеносные сосуды повреждаются и лопаются, оставляя «кровяные пятнышки», видные сквозь ноготь.