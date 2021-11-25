Учёные назвали специфический симптом опасного уровня холестерина

Симптомом многократно повышенного уровня холестерина в крови может стать появление тёмных полос под ногтями. В такому выводу пришли эксперты Американской дерматологической ассоциации, Об этом пишет издание Daily Express.
Эксперты
При обнаружении подобных симптомов специалисты рекомендуют обратиться к врачу. Высокий уровень холестерина может оказаться опасным в связи с повышением риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Подобная закупорка сосудов может спровоцировать инфаркт или инсульт.
Также тёмные линии могут оказаться одним из признаков эндокардита (воспалительное заболевание сердца) или васкулита (повреждение кровеносных сосудов).
Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич заявила о том, что игнорирование причин появления сердечно-сосудистых заболеваний может привести к возникновению инфаркта.