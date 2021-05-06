Врач назвал единственную причину холодных рук

https://static.news.ru/photo/f0d9d68c-aed1-11eb-854a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что холодные руки всегда свидетельствуют о спазме сосудов, сообщает «Звезда».

Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин — болезнь Рейно, — объяснил специалист.

Он добавил, что холодные руки могут быть реакцией организма на понижение давления или приём лекарств.

Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьёзная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силён для того, чтобы руки стали холодными, — подчеркнул Хорошев.

Ранее стало известно, что слишком долгий сон, когда человек спит дольше своей нормы и не чувствует себя при этом отдохнувшим, может быть симптомом болезни. Данной информацией поделилась врач-невролог и сомнолог Елена Царёва. По словам специалиста, бывает, что человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше восьми часов.