Невролог назвала слишком долгий сон симптомом болезни

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Слишком долгий сон, когда человек спит дольше своей нормы и не чувствует себя при этом отдохнувшим, может быть симптомом болезни. Данной информацией в разговоре с журналистами радио Sputnik поделилась врач-невролог и сомнолог Елена Царёва. Она назвала все признаки заболевания.

По словам специалиста, бывает, что человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше восьми часов. Такая ситуация не говорит о болезни. Симптомом нездорового состояния может быть слишком долгий сон изо дня в день. В этом случае можно говорить о гиперсомнии или депрессии, подчеркнула доктор. При первом диагнозе пациент сталкивается с целым пластом недугов, связанных с нарушением сна. При депрессии же человек в повышенной степени нуждается во сне и нахождении в кровати. Он, как отметила Царёва, теряет интерес ко внешней жизни из-за концентрации на внутренней.

Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния — это очень серьёзные состояния, которые многие недооценивают, — сказала врач.

Ранее стало известно, что люди, придерживающиеся диеты или здорового образа жизни, должны помнить о том, что маложирные продукты всё равно содержат калории. Это же касается и обезжиренных продуктов.

Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера, считает гастроэнтеролог Нурия Дианова.