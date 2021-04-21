Врач рассказала об опасности употребления маложирных продуктов

https://static.news.ru/photo/c5b98ba0-a305-11eb-b6a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, придерживающиеся диеты или здорового образа жизни, должны помнить о том, что маложирные продукты всё равно содержат калории. Это же касается и обезжиренных продуктов.

Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера, считает гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Человек таким образом переедает. Он перебирает белков, насыщенных жиров и промышленных трансжиров, а также простых углеводов, — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.

Также обезжиренные продукты могут содержать такие вредные добавки, как сахар, соль, крахмал и вкусовые добавки. Это делается для того, чтобы компенсировать консистенцию после удаления жиров и сделать вкус продукта более приятным.

Гарантия качества низкая, мы едим кота в мешке, — подытожила врач.

Лучше всего выбирать исходно натуральные продукты средней жирности с минимальной обработкой, так как длительное употребление продуктов с добавками может быть вредно для здоровья и позволит набрать лишний вес.

Избыточное количество добавок, уточняет доктор, влияет на кишечник, чистоту кожи, красоту. Они могут провоцировать панкреатиты и изменения поджелудочной железы. А употребление псевдопродуктов провоцирует набор лишнего веса.

Как сообщалось ранее, врачи не советуют злоупотреблять обезжиренными продуктами, потому что они могут навредить сердцу. Кроме того, не всегда полезны разные хлопья и йогурты, которые ассоциируются у людей со здоровым питанием.