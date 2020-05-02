Геронтолог: отсутствие прогулок для пожилых людей опаснее коронавируса

https://static.news.ru/photo/5b0dfd64-8c53-11ea-9608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разрабатываемый правительством план выхода из карантина должен обязательно предусматривать меры по восстановлению двигательной активности у пожилых людей, им стоит разрешить прогулки, считает врач-геронтолог Валерий Новосёлов.

Двигательная активность нужна не только для развития иммунной системы, но и нервной, и эндокринной, потому что в организме все системы связаны. Движение — это профилактика основных заболеваний старости. Отсутствие прогулок ведёт к нарушению режима, выработанного годами, а это сильнее сказывается на состоянии здоровья, чем возможность подхватить вирус​, — сказал Новосёлов в интервью «Интерфаксу».

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Эти пациенты находятся в группе риска и чаще заболевают коронавирусной инфекцией.

Нерабочие дни продлены в России до 11 мая. Почти по всей стране уже больше месяца действует режим самоизоляции. Людям запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека скончались. За последние сутки подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19, писал NEWS.ru.