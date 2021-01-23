Врач Боткинской больницы назвала последствия прививки от COVID

https://static.news.ru/photo/5abe7ca6-5cc5-11eb-b9da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу после прививки COVID-19 могут наблюдаться местные побочные явления: болезненность в месте инъекции, гиперемия (синяк или кровоподтёк), отёчность. Об этом заявила заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы им. С. П. Боткина, врач-эпидемиолог Анна Сталевская.

Мнение специалиста опубликовал комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга на своём сайте. По словам Сталевской, перед прививкой никаких особых «правил поведения» придерживаться не нужно. Однако переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться только спустя полгода после полного выздоровления.

Болезненность в месте инъекции и отёки — это нормально. Также возможны кратковременные побочные явления. Среди них озноб, повышение температуры, миалгия (боль в мышцах), артралгия (боль в суставах), астения (упрощённо говоря, слабость), общее недомогание, головная боль. То есть побочные эффекты в целом сходны с прививкой от гриппа.

Гораздо реже у вакцинированных наблюдается тошнота, диспепсия (нарушение пищеварения, иногда сопровождающееся болью в желудке), снижение аппетита и изредка увеличение регионарных лимфоузлов. Из редко наблюдаемых эффектов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печёночных трансаминаз, повышение креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.

Ранее NEWS.ru сообщал, что десять человек умерли после введения вакцины Pfizer/BioNTech в Германии. Все умершие — люди пожилого возраста от 79 до 93 лет.

Расследованием случившегося занимаются учёные из Института Пауля Эриха. при этом эксперты исходят из того, что связи между смертями и прививкой нет. У умерших людей были серьёзные заболевания, вакцину им сделали, потому что они находились в группе риска. Интервал между введением препарата и смертью пациентов составил от нескольких часов до четырёх дней.