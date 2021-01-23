Врач Боткинской больницы назвала последствия прививки от COVID

Сразу после прививки COVID-19 могут наблюдаться местные побочные явления: болезненность в месте инъекции, гиперемия (синяк или кровоподтёк), отёчность. Об этом заявила заведующая отделом мониторинга иммунизации населения больницы им. С. П. Боткина, врач-эпидемиолог Анна Сталевская.
Мнение специалиста
Болезненность в месте инъекции и отёки — это нормально. Также возможны кратковременные побочные явления. Среди них озноб, повышение температуры, миалгия (боль в мышцах), артралгия (боль в суставах), астения (упрощённо говоря, слабость), общее недомогание, головная боль. То есть побочные эффекты в целом сходны с прививкой от гриппа.
Гораздо реже у вакцинированных наблюдается тошнота, диспепсия (нарушение пищеварения, иногда сопровождающееся болью в желудке), снижение аппетита и изредка увеличение регионарных лимфоузлов. Из редко наблюдаемых эффектов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печёночных трансаминаз, повышение креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.
Ранее NEWS.ru сообщал, что десять человек умерли после введения вакцины Pfizer/BioNTech в Германии. Все умершие — люди пожилого возраста от 79 до 93 лет.
Расследованием случившегося занимаются учёные из Института Пауля Эриха. при этом эксперты исходят из того, что связи между смертями и прививкой нет. У умерших людей были серьёзные заболевания, вакцину им сделали, потому что они находились в группе риска. Интервал между введением препарата и смертью пациентов составил от нескольких часов до четырёх дней.