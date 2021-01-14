Десять человек умерли после прививки Pfizer в Германии

https://static.news.ru/photo/5d9e563c-56ba-11eb-9faf-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Десять человек умерли после введения вакцины Pfizer/BioNTech в Германии. Все умершие — люди пожилого возраста от 79 до 93 лет.

Расследованием случившегося занимаются учёные из Института Пауля Эриха. Но эксперты исходят из того, что связи между смертями и прививкой нет, сообщает Spiegel.

Речь идёт об очень тяжёлых пациентах с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении. Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи. На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией, — приводит слова отдела безопасности лекарств и препаратов института Бригитте Келлер-Станиславски.

По её словам, эти данные соответствуют ожидаемому уровню смертности в данной возрастной категории в рамках кампании по вакцинации. У умерших людей были серьёзные заболевания, вакцину им сделали, потому что они находились в группе риска. Интервал между введением препарата и смертью пациентов составил от нескольких часов до четырёх дней.

У шести пациентов случилась анафилактическая реакция на препарат. На сегодня пока известно о 325 случаях побочных эффектов, которые, скорее всего, связаны с прививкой. Как заявила Келлер-Станиславски, эти данные совпадают с ожиданиями и не свидетельствуют о рисках и подтверждаются статистикой США.

В Германии с 27 декабря началась вакцинация американским препаратом Pfizer. В первую очередь прививают людей старше 80 лет, постояльцев и работников домов престарелых, медиков. По состоянию на 14 января прививки сделаны 842 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что норвежские специалисты выясняют причины смерти 23 человек, которые умерли после того, как им была сделана прививка от коронавируса вакциной компании Pfizer.