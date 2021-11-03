Врач Бабак рассказал, с какими болезнями COVID-19 создаёт «атомную бомбу»

Врач-пульмонолог Сергей Бабак заявил, что сочетание COVID-19 с некоторыми заболеваниями крайне опасно. Порой эффект бывает таким, как будто атомная бомба взрывается внутри организма, предупредил он в интервью радио Sputnik.

Бабак напомнил , что коронавирус в первую очередь поражает лёгкие человека. Опасность повышается во много раз, когда смертоносная инфекция накладывается на другие тяжёлые болезни этого органа.

Есть такая болезнь — идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что лёгкие «сморщиваются». На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в лёгком, — пояснил пульмонолог.

Он добавил, что риск развития ИЛФ возрастает при курении. Схожие последствия бывают и при другом заболевании.

Есть хроническая обструктивная болезнь лёгких, которая появляется из-за курения, и она тоже «старит» лёгкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека, — подчеркнул Бабак.

Ранее стало известно, что образование тромбов является потенциальным последствием курения в течение трёх дней после вакцинации от коронавируса. Об этом заявили российские врачи. Так, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что курение влияет на организм после прививки так же пагубно, как и алкоголь.