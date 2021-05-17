«Волшебная пуля»: врач рассказал о новейшем российском препарате от COVID

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В больницы Подмосковья поступил инновационный препарат «Артлегиа» для лечения пациентов с коронавирусом. Как рассказал «Радио 1» доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, лекарство очень дорогое из-за особенностей разработки, а назначать его могут только врачи высочайшей квалификации.

По словам эксперта, «Артлегия» — это «волшебная пуля» для лечения COVID-19, она попадает точно в ту молекулу, которую необходимо нейтрализовать. Препарат предотвращает цитокиновый шторм, который может привести к тяжелейшим воспалениям у пациента.

У людей во время цитокинового взрыва истощаются все ресурсы, и они оказываются в тяжёлом состоянии, многие не выживают. «Артлегия» — антитело, которое блокирует один из цитокинов, провоцирующих взрыв, — отметил медик.

Жемчугов рассказал, что «Артлегия» представляет собой химерное моноклональное антитело, которое производится не всеми лейкоцитами крови, а потомком одного антитела. Такие моноклональные антитела добывают из мышей, они отличаются от человеческих и могут вызывать побочные эффекты. Для их нейтрализации учёные провели тончайшую генетическую манипуляцию. В результате большая часть молекулы-носителя была заменена человеческой молекулой, а сама действующая часть осталась мышиной.

«Артлегиа» был зарегистрирован российской фармацевтической компанией «Р-Фарм» в конце мая 2020 года в качестве терапии среднетяжёлой формы COVID-19 для подавления гипервоспаления и предотвращения серьёзных поражений лёгких и других органов. Вместе с «Коронавиром» он был включён в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19. В декабре оба препарата зарегистрировали в Азербайджане.