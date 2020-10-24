Вирусолог предупредил о приближении к плато по коронавирусу в России

https://static.news.ru/photo/ff7b0ece-1767-11eb-b912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук по вирусологии Анатолий Альтштейн допустил, что ситуация с распространением коронавируса в России вышла на плато, однако он считает, что статистика по новым случаям заболевания COVID-19 вряд ли улучшится до новогодних праздников.

Примерно притормозился [рост], действуют меры, которые были приняты. Намечается плато. Нельзя это твёрдо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато, — сообщил специалист РИА Новости.

При этом он отметил, что показатели в 16–17 тысяч новых случаев заражения COVID-19 в сутки будут сохраняться ещё долгое время.

Скорее всего, если и будет какое-то снижение от вот этих мер, оно будет небольшим. И так будет, наверное, месяцами. До Нового года вот так оно и пойдёт, — уверен вирусолог.

Ранее NEWS.ru сообщил, что за последние сутки в России выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее было зафиксировано 16 710 случаев.