Коронавирус SARS-CoV-2 мог возникнуть в результате лабораторных экспериментов для получения различных мутаций вируса. Подобные же эксперименты могут помочь в создании вакцины, «опережающей» мутации. Об этом в интервью Lenta.ru заявила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова.

По её словам, сейчас опыты с выращиванием вируса в пробирке могли бы проводиться в том числе для того, чтобы изобрести вакцину, которая сможет «перегнать» вирус. Сейчас задачи догнать мутации нет, но при желании можно сделать так, чтобы вакцина «вырвалась вперёд».

[Для этого] его необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится, — заявила вирусолог, отметив, что часть экспертов считает подобный эксперимент причиной появления коронавируса.

Ранее ВОЗ представила новый план по более тщательному расследованию происхождения коронавируса. Однако отмечается, что новая группа расследователей может столкнуться с теми же проблемами, что и их предшественники, включая невозможность влияния на правительства других стран и противодействие Китая. Кстати, в самой Поднебесной продолжают настаивать на необходимости изучения обстановки в американской военной лаборатории Форт-Детрик, которая, по мнению Китая, может быть причастна к возникновению коронавируса.