Вирусолог из центра Гамалеи объяснил, почему весной люди чаще болеют

https://static.news.ru/photo/989440d0-9170-11eb-b27b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, почему люди в весенний период чаще заражаются возбудителями вирусных инфекций. Он отметил, что на это есть четыре причины, сообщает телеканал «360».

Специалист сказал, что речь идёт о заражении вирусами гриппа, а также другими возбудителями вирусных заболеваний. По его словам, в осенне-весенний период иммунитет ослабляется из-за погоды и из-за её влияния на психику человека.

В этот период мы сталкиваемся с четырьмя факторами: холодно, сыро, ветрено и на душе не очень весело. Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет, — сказал Зуев.

Он также подчеркнул, что такие возбудители не уступят место коронавирусу, в связи с чем можно ожидать роста простудных заболеваний. Кроме того, некоторые из них человек способен переносить в скрытой форме, но при этом заражать окружающих.

Вирус — внутриклеточный паразит. Он может жить только внутри живой клетки. Поэтому скрытая форма инфекции выгодна обеим сторонам, — уточнил вирусолог.

Таким образом человек приобретает иммунитет, а вирус сохраняется как вид. Тем не менее в весенний период иммунитет снижается, и патогены, скрывающиеся в клетках организма, вылезают наружу, что приводит к болезни.

Что касается ситуации с коронавирусом в России, то здесь специалист отметил, что она идёт на спад. Однако для победы над инфекцией нужно, чтобы как можно больше людей привилось. Кроме того, существует дополнительный фактор риска — многие успели расслабиться и перестать соблюдать противоэпидемические меры. По словам Зуева, сейчас даже взрослым людям приходится объяснять, зачем мыть руки после прихода с улицы.

Для меня это просто дико. Это всё равно что уходя на работу, напоминать о необходимости зашнуровать ботинки, — добавил эксперт.

Он порекомендовал россиянам беречь себя и поддерживать хорошее настроение. Зуев уточнил, что последние исследования говорят о том, что плохое настроение запускает в организме биохимические реакции, оказывающие негативное воздействие на органы.

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