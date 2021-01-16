Американская журналистка отказалась от кофе и изменила свою жизнь

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Американская журналистка Джен Гланц перестала пить кофе и в значительной мере изменила свою жизнь.

По её словам, она часто употребляла кофе во время удалённой работы. Из-за переизбытка кофеина её стала одолевать бессонница, также у девушки усилилось сердцебиение, пишет Insider.

Отказавшись от кофе и заменив его водой с лимоном, журналистка поразилась возникшим изменениям. Так, уже через неделю у неё ушли беспокойство и чувство сонливости, их заменили бодрость и желание заниматься спортом.

Ранее NEWS.ru писал, что нарушения питания могут возникать не только из-за неправильных пищевых привычек или проблем в эндокринной системе, но и из-за проблем психологического характера. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам Павловой, существует семь основных симптомов психологической зависимости от еды. При этом если человек у себя обнаруживает хотя бы три признака, то ему следует обратиться к психотерапевту.