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Здоровье

В США назвали неочевидные симптомы рака лёгких

02:37, 17 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Диагностика рака лёгких на ранней стадии считается достаточно трудной задачей, а наиболее распространёнными симптомами являются постоянный кашель, боли в груди и одышка. При этом есть и неочевидные признаки смертоносной болезни, сообщает Express.

Врачи онкологического Центра Брюварда (США) считают, что важным признаком служит изменение голоса, когда появляются нехарактерные звуки или хрипота. Также каждый пятый больной жалуется на непрекращающуюся жажду и частое мочеиспускание. Опущенные веки тоже могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Кроме того, симптомами служат изгиб ногтя на кончике пальца, боли в руке и в области плеча.

Ранее стало известно, что британские врачи рассказали о неочевидных симптомах рака лёгких. Так, 20% пациентов испытывают частые позывы в туалет и постоянно хотят пить. На рак лёгких может указывать опущенное веко, в таком случае происходит сдавливание нервов. Боли в груди, кашель с кровью или слизью также могут быть симптомами онкологического заболевания.

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