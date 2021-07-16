В США назвали неочевидные симптомы рака лёгких

Диагностика рака лёгких на ранней стадии считается достаточно трудной задачей, а наиболее распространёнными симптомами являются постоянный кашель, боли в груди и одышка. При этом есть и неочевидные признаки смертоносной болезни, сообщает Express.

Врачи онкологического Центра Брюварда (США) считают , что важным признаком служит изменение голоса, когда появляются нехарактерные звуки или хрипота. Также каждый пятый больной жалуется на непрекращающуюся жажду и частое мочеиспускание. Опущенные веки тоже могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Кроме того, симптомами служат изгиб ногтя на кончике пальца, боли в руке и в области плеча.

Ранее стало известно, что британские врачи рассказали о неочевидных симптомах рака лёгких. Так, 20% пациентов испытывают частые позывы в туалет и постоянно хотят пить. На рак лёгких может указывать опущенное веко, в таком случае происходит сдавливание нервов. Боли в груди, кашель с кровью или слизью также могут быть симптомами онкологического заболевания.