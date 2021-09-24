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В России зафиксирован новый рекорд смертей от коронавируса за сутки

11:57, 24 сентября 2021
В России зафиксирован новый рекорд смертей от коронавируса за сутки Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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В России за сутки выявлено 21 379 новых случаев коронавируса, 15 828 человек выздоровели, скончались 828 человек. Это новый максимум смертности за 24 часа, сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Всего с начала пандемии от инфекции умерли 202 273 человека. Четвёртый день подряд в стране регистрируют более 800 смертей за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,74%. Всего в России выявлено 7 376 374 случая инфицирования, выздоровели 6 574 608 человек.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2893 против 3345 днём ранее. Число умерших увеличилось на 56, составив максимум с 24 августа.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в этом году заболеваемость коронавирусом будет ниже, чем в прошлом. По его мнению, для достижения популяционного иммунитета нужно ещё больше привитых, чтобы появилась необходимая иммунная прослойка.

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