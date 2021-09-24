В России зафиксирован новый рекорд смертей от коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 21 379 новых случаев коронавируса, 15 828 человек выздоровели, скончались 828 человек. Это новый максимум смертности за 24 часа, сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.
Всего с начала пандемии от инфекции
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2893 против 3345 днём ранее. Число умерших увеличилось на 56, составив максимум с 24 августа.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в этом году заболеваемость коронавирусом будет ниже, чем в прошлом. По его мнению, для достижения популяционного иммунитета нужно ещё больше привитых, чтобы появилась необходимая иммунная прослойка.