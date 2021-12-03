В России количество умерших от коронавируса составило 281 278 человек

В России число умерших от коронавируса достигло 281 278 человек. За сутки в стране подтверждены 1206 смертей пациентов с COVID-19, выздоровели 30 593 человека. За весь период выписано по выздоровлении в стране 8 502 406 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число летальных исходов пришлось на столицу. В Москве за сутки подтверждены 92 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 61, в Московской области — 57.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 801 613 случаев заражения COVID-19. Суточная смертность от коронавируса в России держится выше отметки в 1200 случаев с 9 ноября 2021 года.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия смогла избежать сверхтяжёлых последствий пандемии коронавируса, несмотря на то что трудностей было много. Он добавил, что партия продолжит работу по преодолению последствий пандемии, а также будет стараться максимально донести до россиян необходимость вакцинации. При этом, по его словам, коронавирус не отступает и с ним предстоит долгая борьба.

Медведев отметил, что на депутатов и волонтёров ложится дополнительная задача по агитации за вакцинацию среди максимально большого количества людей. «Единая Россия», в отличие от политических оппонентов, не объявляла «локдаун» в своей работе, а работала для поддержки людей в пандемию, добавил председатель партии.

Ранее правительство продлило действие временных правил работы вахтовиков до конца 2023 года. Они будут должны пройти двухнедельный карантин перед выходом на работу. Это время будет оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за сутки.