Правительство продлило правила работы для вахтовиков до 2023 года

Правительство продлило действие временных правил работы вахтовиков до конца 2023 года, говорится на сайте правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Они будут должны пройти двухнедельный карантин перед выходом на работу, при этом, отмечается, это время будет оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за сутки, говорится в постановлении. Также утверждена максимальная продолжительность вахтовой работы.

Согласно временному порядку, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведённое в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки, — говорится в докумнте.

Также отмечается что сотрудникам, которых не привлекают к работе из-за пандемии, должны выплатить не менее 2/3 оклада, и сумма при этом рассчитывается пропорционально времени простоя.

В постановлении отмечается, что при задокументированном согласии работника предельную продолжительность вахты можно увеличить до трёх месяцев. Это допустимо, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. Продолжительность смены при этом не должна должна составлять более 12 часов. Перерыв между ними, в свою очередь — не менее 12 часов.

Временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение COVID-19и защитить здоровье людей.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Россия смогла избежать сверхтяжёлых последствий пандемии коронавируса, несмотря на то что трудностей было много. Он добавил, что партия продолжит работу по преодолению последствий пандемии, а также будет стараться максимально донести до россиян необходимость вакцинации. При этом, по его словам, коронавирус не отступает и с ним предстоит долгая борьба.

Медведев также отметил, что на депутатов и волонтёров ложится дополнительная задача по агитации за вакцинацию среди максимально большого количества людей. «Единая Россия», в отличие от политических оппонентов, не объявляла «локдаун» в своей работе, а работала для поддержки людей в пандемию, добавил председатель партии.