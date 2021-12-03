Медведев заявил, что Россия избежала «сверхтяжёлых последствий» COVID

Россия смогла избежать сверхтяжёлых последствий пандемии коронавируса, несмотря на то что трудностей было много, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время выступления на пленарном заседании третьего этапа XX съезда партии. Он добавил, что партия продолжит работу по преодолению последствий пандемии, а также будет стараться максимально донести до россиян необходимость вакцинации.

В нашей стране удалось избежать сверхтяжёлых последствий, хотя трудностей очень много <...>, государство сделало много разного для того, чтобы с этой ситуацией справиться, но самое главное — это оперативная поддержка граждан и пострадавших отраслей экономики. Обеспечение бесперебойной работы ключевых предприятий и служб, — заявил Медведев.

При этом, по его словам, коронавирус не отступает и с ним предстоит долгая борьба.

Медведев также отметил, что на депутатов и волонтёров ложится дополнительная задача по агитации за вакцинацию среди максимально большого количества людей. «Единая Россия», в отличие от политических оппонентов, не объявляла «локдаун» в своей работе, а работала для поддержки людей в пандемию, добавил председатель партии.

Съезд единороссов проходит в субботу, 4 декабря, в московском «Экспоцентре»​. На нём планируют утвердить планы по реализации народной программы и переизбрать руководящие и центральные органы партии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с «омикрон»-штаммом коронавируса до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий по предотвращению распространения нового варианта COVID-19.