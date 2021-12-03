Путин поручил кабмину выделить допсредства на борьбу с «омикрон»-штаммом

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с «омикрон»-штаммом коронавируса до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий по предотвращению распространения нового варианта COVID-19, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации: обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), — говорится в документе.

В частности, президент поручил повысить эффективность тест-систем и вакцин от коронавируса, обеспечить своевременное лечение пациентов и изоляцию контактировавших с ними лиц, осуществлять постоянный мониторинг в возможных очагах инфекции, обеспечить повышенную готовность медицинской инфраструктуры и привлекать дополнительные кадры для оказания помощи пациентам. Срок выполнения поручения — 7 декабря.

Утвердить региональные планы по борьбе с новым штаммом предписано до 15 декабря. Ответственными за выполнение поручения назначены глава Роспотребнадзора Анна Попова, премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица.

Кроме того, президент поручил правительству и регионам нарастить объёмы производства и обеспечения населения необходимыми продовольственными товарами. Первый доклад по теме планируется заслушать до 25 декабря 2021 года, затем — ежеквартально.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев заражения «омикрон»-штаммом, но мониторинг ситуации продолжается. По словам главы ведомства, РФ направила запросы на получение образца штамма.

Ранее академик РАН, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев сообщил, что в случае существования у «омикрон»-штамма эволюционных преимуществ перед «дельтой» новый вариант вируса сможет вытеснить предыдущий на территории России уже за полгода.