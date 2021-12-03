Академик РАН назвал сроки, когда «омикрон»-штамм вытеснит в России «дельту»

В случае существования у «омикрон»-штамма эволюционных преимуществ перед «дельтой» новый вариант вируса сможет вытеснить предыдущий на территории России уже за полгода, предположил академик РАН, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев, передаёт Lenta.ru. Ранее такую возможность не исключил и директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Это произойдёт, посчитал он, если «омикрон» окажется более заразным.

Разговоры насчёт сроков вытеснения им «дельты» я считаю преждевременными, поскольку он пока ни в одной стране её не вытеснил, даже в ЮАР, насколько я знаю, предыдущие варианты всё ещё распространены. Если у него есть селективное преимущество, а похоже, что оно у него есть, то вытеснить «дельту» он сможет в течение нескольких месяцев — полугода, — приводит слова Зверева издание.

Учёный предположил, что новый штамм уже проник в Россию либо это произойдёт в ближайшие дни.

Как ранее заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основe технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хaфизов, несмотря на то что в России на сегодняшний день не выявлено «омикрoн»-штамма, вероятность его проникновения крайне высока.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, у нового штамма может быть длительный инкубационный период — порядка 12–14 дней. И если он при этом ещё окажется высококонтагиозным, то сможет вытеснить «дельта»-штамм.