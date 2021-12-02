В Роспотребнадзоре назвали вопросом времени появление в России «омикрона»

В России на сегодняшний день не выявлено «омикрон»-штамма, но вероятность его проникновения высока. Об этом заявил «Интерфаксу» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По состоянию на 2 декабря штамм «омикрон» официально в РФ не выявлен... Тем не менее, учитывая, что в мире он уже официально обнаружен в 26 странах, и это число быстро изменяется, особых сомнений в том, что он будет найден и у нас, нет. Вопрос только — когда, — цитирует его агентство.

Хафизов добавил, что научные институты ведомства ведут масштабную работу по секвенированию геномов коронaвируса. Кроме того, активизирована работа по тестированию граждан, прилетающих из ряда стран, на предмет выявления возбудителя новой коронaвирусной инфекции.

При этом все образцы, которые отмечены как положительные, направляются на дальнейшее исследование генома вируса или его важных фрагментов с помощью методов секвенирования, — резюмировал он.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по получению вакцины от нового штамма коронавируса «омикрон» займёт не больше 10 дней. Одобрение новой вакцины Минздравом может занять полтора месяца.