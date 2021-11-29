Гинцбург назвал сроки разработки вакцины против штамма «омикрон»

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по получению вакцины от нового штамма коронавируса «омикрон» займёт не больше 10 дней. Одобрение новой вакцины Минздравом может занять полтора месяца, уточнил микробиолог в эфире телеканала «Россия 24».

Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма «омикрон» займет не больше 10 дней. Всё остальное занимает регуляторика. То есть разрешительные процедуры и доказательства того, что данная вакцина является безопасной и моногенной, — пояснил академик.

Минздрав, по мнению Гинцбурга, может уложиться cо всеми разрешительными процедурами и в более короткий срок, учитывая существующую чрезвычайную ситуацию.

Обычно это время занимает два — два с половиной месяца. Если, соответственно, чрезвычайная ситуация, которая сейчас существует, и Минздрав [РФ] подожмёт все регуляторно-разрешительные процедуры, то, я думаю, можно уложиться в <...> 45–50 от силы дней, — отметил директор центра имени Гамалеи.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в ЮАР и признан более агрессивным из-за того, что имеет большое число мутаций. По предварительным данным, он также обладает большой способностью к распространению.

Ранее сообщалось, что вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» будут адаптированы к новому «омикрон»-штамму. Работу над этим начали в центре имени Гамалеи, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Такие меры требуются в соответствии с протоколами по вариантам SARS-CoV-2, «вызывающим озабоченность».