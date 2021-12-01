Гинцбург заявил о возможности «омикрона» вытеснить «дельту»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что новый штамм коронавируса «омикрон» способен вытеснить вариант «дельта». Это произойдёт, если он окажется более заразным, отметил учёный в беседе с ТАСС.

Возможно, у него будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12–14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом ещё будет, тогда он может вытеснить «дельта»-штамм, — подчеркнул Гинцбург.

Он считает, что пока рано рассуждать о том, будет ли «омикрон» способствовать окончанию пандемии, для этого требуются экспериментальные данные.

Ранее стало известно, что сокращать срок ревакцинации для вакцины «Спутник V» из-за «омикрон»-штамма не придётся. Об этом заявил Александр Гинцбург. По его словам, вакцина даёт больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится.