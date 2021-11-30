«Не придётся»: Гинцбург о сокращении срока ревакцинации из-за «омикрона»

Сокращать срок ревакцинации для вакцины «Спутник V» из-за «омикрон»-штамма не придётся, вакцина даёт больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится. Об этом заявил директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передаёт РИА Новости.

«Спутник V» даёт больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придётся это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится, — цитирует его агентство.

Ранее глава британского Минздрава Саджид Джaвид заявил, что согласился с рекомендацией Объединённого комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трёх месяцев.

Ранее Гинцбург заявил, что большое количество мутаций «омикрон»-штамма коронавируса может привести к более долгому и тяжёлому течению заболевания. Однако при этом у организма будет больше времени на выработку иммунитета.

Ранее стало известно, что работа по получению вакцины от нового штамма «омикрон» займёт не больше 10 дней. Одобрение новой вакцины Минздравом может занять полтора месяца.