Глава Минздрава России заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Волна заболеваемости коронавирусом в России снижается, число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, приближается к 900 тысячам. Об этом на форуме «Мы вместе» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

В последнюю волну подъёма заболеваемости, <...> количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам, — сказал Мурашко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице за последнюю неделю стабилизировалась, однако дальнейшие прогнозы делать пока рано. По его словам, за неделю количество москвичей, которые находятся в больницах, уменьшилось на 6%, а две больницы, которые работали с больными коронавирусом, выведены из ковидной группировки и начинают обычную плановую работу. Мэр выразил надежду на то, что резкого роста заболевших в дальнейшем в Москве не будет, хотя в целом ситуация остаётся сложной.

При этом большинство российских врачей (71%) спрогнозировали рост заболеваемости в стране в ближайшие месяцы. Только каждый 10-й из опрошенных медиков считает, что число заражений будет снижаться. В качестве основных причин, способствующих распространению инфекции, врачи назвали нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контакта с носителями вируса, отказ от ношения масок и активное посещение общественных мест.