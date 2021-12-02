Собянин заявил о стабилизировавшейся ситуации с ковидом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве за последнюю неделю стабилизировалась, однако дальнейшее развитие ситуации пока неясно. Следует ожидать как снижения, так и роста заболеваемости, рассказал в интервью «России 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

С коронавирусом ситуация стабилизировалась за последнюю неделю по сравнению с предыдущей — не было ни падений, ни подъёмов. Мы остались на одном уровне, — пояснил Собянин.

По его словам, за неделю количество москвичей, которые находятся в больницах, уменьшилось на 6%, а две больницы, которые работали с больными коронавирусом, выведены из ковидной группировки и начинают обычную плановую работу. Мэр выразил надежду на то, что резкого роста заболевших в дальнейшем в Москве не будет, хотя в целом ситуация остаётся сложной.

Ранее сообщалось, что большинство российских врачей (71%) спрогнозировали рост заболеваемости в стране в ближайшие месяцы. Только каждый 10-й из опрошенных медиков считает, что число заражений будет снижаться. В качестве основных причин, способствующих распространению инфекции, врачи назвали нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контакта с носителями вируса, отказ от ношения масок и активное посещение общественных мест.