Российские врачи спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости COVID

Российские врачи спрогнозировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране в ближайшие месяцы. Большинство из них считают, что число заражений продолжит расти, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса «Росгосстраха» и платформы «Доктор на работе».

Примерно треть опрошенных медиков (29%) предположили, что рост заболеваемости будет существенным. По мнению ещё 42%, число заражений будет увеличиваться незначительно. Снижение заболеваемости спрогнозировал каждый 10-й опрошенный медик, и почти каждый пятый (19%) ответить на вопрос затруднился.

Среди причин, которые препятствуют победе над COVID, врачи на первое место поставили нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контакта с предполагаемыми носителями вируса (84%). На втором и третьем местах — отказ от ношения масок (77%) и активное посещение общественных мест (74%). В пятерку причин также вошли нежелание россиян прививаться (73%) и отсутствие привычки мыть руки и пользоваться антисептиками (49%).

Большинство опрошенных врачей (55%) сочли, что действующих ограничительных мер достаточно и новые вводить нет необходимости.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что при нынешнем уровне технологий и лекарств только от человека зависит, сможет ли он победить коронавирус. По его словам, чтобы справиться с пандемией и перевести SARS-CoV-2 в менее агрессивную для человечества форму, необходимо весь 2022 год строго соблюдать антикоронавирусные меры.