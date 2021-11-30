Вирусолог назвал условия победы над коронавирусом в 2022 году

Чтобы победить эпидемию коронавируса и перевести SARS-CoV-2 в менее агрессивную для человечества форму, нужно весь 2022 год строго соблюдать антикоронавирусные меры, заявил главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он уточнил, что при нынешнем уровне технологий и лекарств, только от человека зависит, сможет ли он победить коронавирус или нет, пишет Lenta.ru.

Я думаю, что при том уровне технологий, я говорю о вакцинах и лекарствах, если бы мы в течение следующего года вели бы себя в соответствии с предписаниями медиков, то коронавирус бы себя изжил, перешёл в такую форму, когда с ним можно было бы спокойно жить. Это зависит от людей, не от Господа Бога, не от природы, — подчеркнул Альтштейн.

В качестве аргумента своей позиции он привёл в пример эпидемию испанского гриппа: по его словам, после нескольких лет летальность «испанки» снизилась с 5% до 0,1%, то есть уменьшилась в 50 раз. Он уточнил, что самым главным оружием против COVID является вакцинация и ревакцинация.

Нам нужно вакцинировать, вакцинировать и вакцинировать. Это поможет в первую очередь от дельты. Мы сейчас не знаем, куда от нее деваться, — резюмировал Альтштейн.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала о возможности заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Она уточнила, что количество штаммов не имеет значения, так как сильная мутация в любом случае вытеснит из организма более слабую.