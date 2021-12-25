В России выявили минимум новых случаев заражения COVID с ноября

За минувшие сутки в России выявлен 23 721 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, этот показатель стал минимальным с ноября. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего же общее число заражённых
Что же касается статистики смертности, то в ней тоже зафиксирован наименьший прирост с ноября. Так за минувшие сутки от последствий болезни скончались 968 человек. Всего же жертвами пандемии стали 304 218 россиян.
Наибольший прирост по регионам зафиксирован, уже традиционно, в Москве — 2180 человек. На втором месте Санкт-Петербург (1851), а на третьем — Московская область (1565).
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что инсульт или инфаркт могут пережить пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые несколькими месяцами ранее перенесли коронавирус. По его словам, особенно велик риск, если человек не проходил интенсивное лечение.