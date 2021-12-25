В России выявили минимум новых случаев заражения COVID с ноября

За минувшие сутки в России выявлен 23 721 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, этот показатель стал минимальным с ноября. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего же общее число заражённых составило 10 392 020 человек. За прошедшие 24 часа из больниц по выздоровлении были выписаны 37 285 россиян. Всего же вылечились от последствий коронавирусной инфекции 9,26 млн граждан страны.

Что же касается статистики смертности, то в ней тоже зафиксирован наименьший прирост с ноября. Так за минувшие сутки от последствий болезни скончались 968 человек. Всего же жертвами пандемии стали 304 218 россиян.

Наибольший прирост по регионам зафиксирован, уже традиционно, в Москве — 2180 человек. На втором месте Санкт-Петербург (1851), а на третьем — Московская область (1565).

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что инсульт или инфаркт могут пережить пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые несколькими месяцами ранее перенесли коронавирус. По его словам, особенно велик риск, если человек не проходил интенсивное лечение.