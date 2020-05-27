В Роспотребнадзоре рассказали, как переживают COVID-19 курильщики

https://static.news.ru/photo/1c98253c-9fe5-11ea-a6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем отличается течение COVID-19 у курящих людей.

Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, — привели сообщение ведомства в RNS.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что курильщики имеют повышенный риск заразиться коронавирусной инфекцией, так как они чаще прикасаются ко рту. А в случае заболевания COVID-19 болезнь у курильщиков будет проходить тяжелее, так как лёгкие курящего уже нездоровы.

Также в ведомстве отметили, что риски тяжёлого течения болезни имеют не только активные курильщики, но и те, кто находится рядом с ними, потому что они вдыхают табачный дым и вредные вещества из сигарет.

Ранее французские учёные утверждали, что среди заразившихся коронавирусом курильщиков меньше, чем тех, кто не курит. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что курящие не только не менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, но и чаще переносят COVID-19 в тяжёлой форме. В ВОЗ крайне негативно высказались насчёт распространяемой информации в СМИ о пользе курения при COVID-19 и призвали журналистов не рекламировать вредную привычку.