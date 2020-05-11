ВОЗ опровергла доводы о пользе курения в борьбе с заражением COVID-19

https://static.news.ru/photo/54046d70-84ef-11ea-93ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курение не снижает риск заражения коронавирусной инфекцией, а усугубляет ситуацию, так как наносит вред лёгким. Об этом в опубликованном в Женеве бюллетене сообщили представители ВОЗ.

Организация высказалась относительно распространения в СМИ сведений от различных «экспертов» о том, что курение якобы снижает риск заражения COVID-19. В ВОЗ призвали журналистов и комментаторов быть более сдержанными в высказываниях на эту тему.

Исходя из сведений в бюллетене, стоит помнить, что коронавирусная инфекция в первую очередь поражает лёгкие. Курение, в свою очередь, затрудняет для организма процесс борьбы с COVID-19.

NEWS.ru

У курящих людей с большей вероятностью развиваются тяжёлые болезни вместе с COVID-19, чем у некурящих, — приводит ТАСС сообщение от ВОЗ.

Ранее в Минздраве России прокомментировали сообщения в СМИ о связи между курением и коронавирусом. Как заявил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн, данные о том, что COVID-19 не затрагивает курильщиков, ошибочны, а для некоторых даже опасны, писал NEWS.ru.