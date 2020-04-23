Учёные выяснили, что курящих меньше среди заражённых COVID-19

Французские учёные представили исследование, согласно которому среди заразившихся коронавирусом курильщиков меньше, чем тех, кто не курит. Минздрав страны, однако, призвал с осторожностью относиться к таким исследованием, так как оно вовсе не доказывает пользу никотина в борьбе с COVID-19.
Гипотеза о защитном эффекте никотина нуждается в серьёзной проверке, так как приведённые статистические данные ещё не доказывают пользу вредной привычки. Это всего лишь наблюдение за теми, кто из больных коронавирусом курит,
О том, что гипотеза носит блостаточно интересный характер, Саломон сказал на брифинге. Никотин действительно может вступать в борьбу с коронавирусом, чтобы остаться на рецепторах. И это замедляет воздействие вируса. Но есть другой факт: курящие пациенты чаще испытывают осложнения при коронавирусе, чем некурящие.
Решительно не советуем людям возвращаться к курению. Хочу напомнить, что курение — первый убийца во Франции, от него умирают 15 тысяч человек в год, — резюмировал глава французского Минздрава.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (788 тысяч), Испании (204 тысячи), Италии (181 тысяча), Франции (156 тысяч) и Германии (147 тысяч).
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