Учёные выяснили, что курящих меньше среди заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/54046d70-84ef-11ea-93ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французские учёные представили исследование, согласно которому среди заразившихся коронавирусом курильщиков меньше, чем тех, кто не курит. Минздрав страны, однако, призвал с осторожностью относиться к таким исследованием, так как оно вовсе не доказывает пользу никотина в борьбе с COVID-19.

Гипотеза о защитном эффекте никотина нуждается в серьёзной проверке, так как приведённые статистические данные ещё не доказывают пользу вредной привычки. Это всего лишь наблюдение за теми, кто из больных коронавирусом курит, сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение главы Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.

О том, что гипотеза носит блостаточно интересный характер, Саломон сказал на брифинге. Никотин действительно может вступать в борьбу с коронавирусом, чтобы остаться на рецепторах. И это замедляет воздействие вируса. Но есть другой факт: курящие пациенты чаще испытывают осложнения при коронавирусе, чем некурящие.

Решительно не советуем людям возвращаться к курению. Хочу напомнить, что курение — первый убийца во Франции, от него умирают 15 тысяч человек в год, — резюмировал глава французского Минздрава.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным американского Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (788 тысяч), Испании (204 тысячи), Италии (181 тысяча), Франции (156 тысяч) и Германии (147 тысяч).