В Орловской области закончились койки для больных COVID-19

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что койки для больных COVID-19 в регионе закончились. Все 1854 места в больницах, предназначенных для таких пациентов, заняты. Об этом политик сообщил во время эфира на своей странице в Instagram, отметив, что заболеваемость растёт высокими темпами.

Клычков отметил, что открытие новых коек сопряжено со сложностями с кислородным оборудованием, дополнительным медперсоналом, лекарствами. Рост заболевания коронавирусом фиксируют во всех возрастных категориях.

У нас 1854 койки для пациентов с коронавирусом было подготовлено, на сегодняшний день коек свободных нет. По максимуму будут высвобождаться, находить возможности, но на данный момент времени коек свободных нет, и это вызывает серьёзные опасения, — заявил он.

В Орловской области с начала пандемии выявлено 49 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 46 106 человек, 1034 пациента умерли. С 18 октября в Орловской области введены массовые карантинные ограничения.

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.